Em De Férias com o Ex Brasil, ex de Gandy surge e os dois começam a discutir sobre o passado assim que se veem!

05/10/2018 | 09:11



O De Férias com o Ex Brasil da última quinta-feira, dia 4, foi cheio de surpresas, principalmente para Gandy! O motivo? Sua ex apareceu no reality! Andressa Alves surgiu em meio às ondas e, pelo jeito, irá causar muito não só com Gandy, mas com todos os participantes. Os dois tiveram um relacionamento conturbado e mal finalizado, e logo que ela apareceu, eles já começaram a discutir sobre o passado, na praia mesmo! E não parou por aí: rolou ainda uma conversa séria durante a festa entre o ex-casal. Tenso, hein?

Em um depoimento, Andressa, que trabalha como modelo, revelou que se apaixona muito fácil.

- A cada segundo eu me apaixono por uma pessoa. Homem, mulher, sem regras. Eu posso pegar várias pessoas e você não pode me julgar por isso.

Pelo jeito ela vai causar muito no reality, né? Principalmente porque nas imagens do próximo episódio já ficou claro que eles vão brigar de novo - a modelo vai até jogar um copo de água na cara do ex.

Mas não foi só isso que aconteceu na casa. Igor também teve um climão com Yá ao tentar terminar a relação que teve com ele. O rapaz já começou a se sentir pressionado por eles terem ido para baixo do edredom juntos, além de estar interessado em Fernanda - com quem trocou beijos em um encontro a dois. Esse trio promete!