Ana Hickmann fala sobre mansão que virou meme: - É uma referência de conquista por ter chegado lá

05/10/2018 | 09:11



Ana Hickmann é a grande homenageada da edição 2018 do evento Fashion Meeting, que aconteceu no Museu de Imagem e Som, em São Paulo. Na tarde da última quinta-feira, dia 4, ela relembrou sua trajetória como modelo, empresária e apresentadora, mas antes de receber o troféu, falou sobre estilo e entregou suas atuais tendências favoritas:

- Sou alucinada por animal print, estou muito feliz que a onça está de volta. Gosto bastante também de cores neon, cítricas, e no momento que eles aparecem com tons pastéis, acho que cria uma harmonia muito bacana.

Recentemente, a apresentadora fez sua primeira tatuagem, em homenagem ao marido e o filho. Mas ela garante que esse será o único desenho definitivo feito em seu corpo:

- Eu amei o resultado, foi da forma como sempre quis, mas não quero fazer outra não [risos]. Doeu demais! Dizem que é bom ter número ímpar de tatuagens, então o meu vai ser um.

Um assunto que Ana comenta bastante é sobre sua casa, que faz sucesso nas redes sociais. Ela então revelou que sempre gostou de buscar tendências de decoração:

- Moda e design andam lado a lado, tendências, cores, shapes, às vezes você vê as referências nas ruas, às vezes você vê esculturas, de formas de arquitetura, eles transitam, são dois mundos que andam juntos.

Já na palestra sobre sua carreira, ela colocou sua mansão em destaque como motivo de orgulho de todas as coisas que conquistou com o seu trabalho:

- As pessoas acham que tudo foi fácil, mas não. Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que batalhar, ir atrás. (...) Na vida a gente leva muitos tombos. Tombos feios, tombos que a gente morre de vergonha, que as pessoas vão falar: Você nunca mais vai se levantar. E daí você tem que dizer para você mesma: eu posso. Eu vou começar de novo. Eu vou aprender a me levantar. Eu sempre fiz isso. E no final de tudo isso você conquista tudo isso, e você não deve ter vergonha disso. (...) Para mim (a casa) é uma referência de conquista de eu ter chegado lá. E não digo que ser bem-sucedida é você ser milionária. É você ser bem-sucedida porque você escolheu uma profissão e você se sente a melhor naquilo que você faz.

Ana inspirou o público presente na palestra ao contar que sempre foi a luta para conquistar seus objetivos e que tem muito orgulho de não ficar esperando as coisas acontecerem. A beldade relembrou ainda que decidiu entrar para o ramo empresarial e criar sua própria marca quando percebeu como o tempo era cruel com as modelos:

- É uma profissão bastante ingrata, porque você começa muito jovem e acaba muito cedo. Hoje, o mundo está mais aberto, as pessoas estão se aceitando, não dando mais um rótulo, a história está um pouco mais fácil. Um pouco, não muito. Ali, eu percebi que não era para sempre. A gente envelhece, o corpo muda, sempre tem uma modelo mais jovem que você. Então você tem que estar pronta para dar o próximo passo. E eu não queria para mim, uma história que eu via acontecendo com muitas outras meninas que era o mercado dizer quando ela tinha que sair de cena. Então eu comecei a realizar, a pensar o que poderia fazer a mais.