Dovizioso é o mais rápido em treinos da etapa da Tailândia da MotoGP; Lorenzo cai

05/10/2018 | 09:05



Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o mais rápido, nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para a etapa da Tailândia de MotoGP. O piloto italiano fez a melhor volta no novo circuito de Buri Ram em 1min31s090, seguido pelo espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, com 1min31s121.

O também espanhol Marc Márquez, da Honda, líder do campeonato, ficou com o quarto melhor tempo, ao registrar 1min31s188. O seu compatriota Jorge Lorenzo caiu e teve de ser levado de maca para o hospital. Exames não apontaram fraturas, mas o piloto da Ducati sofreu lesões no punho esquerdo e no tornozelo direito. Ele fez apenas o 16º tempo do dia.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, ficou em oitavo lugar (1min31s385), enquanto o supercampeão italiano Valentino Rossi terminou em nono (1min31s398). De olho na briga pela pole position, o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda) foi o terceiro mais veloz, com 1min31s164.

O Top 10 contou ainda com os italianos Danilo Petrucci (Pramac), em quinto, com 1min31s238; e Andrea Iannone (Suzuki Ecstar), em sexto, com 1min31s256; e o espanhol Álvaro Bautista (Angel Nieto) com 1min31s378. O francês Johann Zarco (Yamaha Tech 3) encerra a lista dos dez mais rápidos, com 1min31s421.

Detalhe: a diferença do primeiro colocado para o 17º foi de apenas 0s977. A etapa da Tailândia estreia no calendário da MotoGP.

Os pilotos voltam à pista para mais dois treinos neste sábado. A corrida tem largada prevista para as 4 horas de domingo (horário de Brasília).

Restando cinco corridas para o fim do campeonato, Márquez soma 246 pontos, seguido por Dovizioso (174), Rossi (159), Lorenzo e Viñales (130 cada).