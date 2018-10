Viaduto Castelo Branco é concluído após quatro anos

Do Diário do Grande ABC



05/10/2018 | 09:11



A Prefeitura de São Bernardo liberou, na tarde de ontem, o trânsito nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco, no bairro Alves Dias. O elevado faz parte do futuro Corredor Leste/Oeste e ligará a Rodovia dos Imigrantes à Via Anchieta.

“Depois de quatro anos de espera e – de muito transtorno –, esta gestão cumpriu o compromisso assumido e entregou este viaduto. Trata-se de importante trecho, que fará a conexão das rodovias Anchieta e Imigrantes. Somada às entregas do Viaduto Mamãe Clory (sobre a Avenida Robert Kennedy), a duplicação da Avenida José Odorizzi e da Linha Camargo, essa obra ajudará a desafogar o trânsito na região. Mostramos à população que é possível voltar a acreditar no poder público”, observou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), durante a entrega do viário.

A construção do viaduto foi retomada em janeiro, quando tinha apenas 16% de execução. Depois de auditoria do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), o projeto foi concluído em nove meses. Durante este período, a obra passou por entraves, como a desapropriação de três metros de antigo prédio da Telefônica, no início da Estrada Samuel Aizemberg.

Com investimento de R$ 37 milhões, com recursos vindos da Caixa e do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), a via conta com 200 metros de extensão – com dois viadutos – cada um com três pistas de rolamento e nove m de largura.