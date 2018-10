Crise amplia procura da classe média pelo Bom Prato

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



05/10/2018 | 09:00



A rede de restaurantes Bom Prato, programa gerido pelo governo do Estado, tem atraído cada vez mais pessoas da classe média. Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o volume de usuários do serviço que possuem renda entre dois e três salários mínimos – até R$ 2.862 – cresceu de 28,6% para 35,9% em relação ao total de clientes nos últimos dois anos. Também foi observada alta no volume de frequentadores com renda de até R$ 4.770 no período – passou de 8,1% para 11,1%.

Os dados apontam que, na tentativa de driblar a crise econômica que afeta o País, parcela da população tem visto no programa alternativa barata e de qualidade para realizar as refeições. A análise é feita por próprios usuários e compartilhada pelo secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento Junior. “A recessão e as altas taxas de desemprego diminuíram de maneira significativa o poder de compra da população. O reflexo disso é uma classe média com consumo mais consciente, o que interfere diretamente na alimentação fora de casa.”

Na região, apenas Santo André mantém um dos 54 restaurantes custeados pelo governo do Estado em São Paulo. Usuários reforçam os dados apontados pela pesquisa. Caso do carteiro Elias Rodrigues, 44 anos. Com renda salarial de R$ 2.500, ele revela que, há dois meses, tem recorrido ao Bom Prato como forma de conter os gastos. “O vale-alimentação que usava para almoçar estou utilizando para fazer a despesa do mês”, afirma.

O alto custo do prato comercial em restaurantes da região é outro fator que tem pesado no bolso dos usuários e colaborado para a migração da classe média para a unidade popular. Em 2017, dados de pesquisa da Assert (Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador), elaborada pelo Instituto Datafolha, mostra que o trabalhador de Santo André é o que mais gasta na Região Metropolitana para comer fora de casa – média de R$ 27,03 pelo prato comercial. O valor corresponde a refeição composta por prato principal, bebida não alcoólica e sobremesa. “No Bom Prato você paga R$ 1 para comer bem e com acompanhamento nutricional melhor do que em outros lugares”, enfatiza o servidor público Cicero de Souza, 62.

Mauro Ferrari Martins, gerente do Bom Prato de Santo André, observa, entretanto, que desempregados e a população idosa continuam sendo os principais usuários da unidade. “É um público que reside próximo, mas que também migra de municípios vizinhos, como Mauá, em decorrência da gratuidade do transporte”, explica.

Nos últimos 12 meses, o Estado investiu R$ 1,1 milhão na unidade.