Oferta total da Gol cresce 1,8% em setembro ante 1 ano; demanda cai 1,0%

05/10/2018 | 08:41



A Gol registrou no mês de setembro aumento da oferta total (ASK) de 1,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado, conforme dados prévios de tráfego anunciados na manhã desta sexta-feira, 5. Já a demanda total (RPK) teve queda de 1,0% no mesmo período. A taxa de ocupação consolidada atingiu 78,1%, uma retração de 2,2 pontos porcentuais.

A companhia aérea também anuncia aumento de 2,6% no total de assentos e redução das decolagens em 2,0%.

No segmento doméstico, a oferta da Gol cresceu 2,4% e a demanda caiu 0,5%. A taxa de ocupação ficou em 78,7%, queda de 2,3 p.p. ante setembro do ano passado. No mercado internacional, os indicadores de oferta e demanda apresentaram queda de 2,9% e 4,6%, respectivamente, enquanto a taxa de ocupação recuou 1,3 p.p. para 73,0%.