Goleiro Bruno pode ter acesso ao semiaberto

05/10/2018 | 07:45



Após oito anos na cadeia, o goleiro Bruno Fernandes está perto de ganhar a liberdade condicional. A 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha, em Minas Gerais, acatou pedido da defesa e atualizou o atestado do réu. Com a nova contagem, levando em consideração dias trabalhados na prisão e outros benefícios, Bruno poderá ganhar o direito ao regime semiaberto no dia 13 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.