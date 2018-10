Arábia Saudita deve construir refinaria de petróleo no Paquistão

05/10/2018 | 05:36



Autoridades do Paquistão afirmam que negociam com a Arábia Saudita a realização de vários grandes projetos, entre eles a construção de uma refinaria de petróleo na região da cidade portuária de Gwadar, no sudoeste do país, na costa do Mar Arábico. Ministro do Petróleo paquistanês, Ghulam Sarwar Khan disse que uma reunião do gabinete na quinta-feira aprovou a proposta, que deve ser concretizada com o apoio da estatal saudita Aramco.

Uma delegação saudita irá em breve ao Paquistão para discutir o investimento bilionário em projetos relacionados à energia no país. As notícias são divulgadas semanas após o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, visitar a Arábia Saudita, em sua primeira viagem oficial ao exterior.

O acordo pode ser alvo de críticas do regime de Teerã, já que o Irã é um inimigo regional da Arábia Saudita. Fonte: Associated Press.