Dias diz que PT roubou dinheiro público; Haddad fala em 'enquadrar bancos'

04/10/2018 | 23:19



Os candidatos Alvaro Dias (Podemos) e Fernando Haddad (PT) protagonizaram o debate mais ríspido até o momento do debate da TV Globo. O ex-governador do Paraná brincou que quer entregar, através do ex-prefeito, uma pergunta ao "verdadeiro candidato do PT", o ex-presidente Lula. Dias disse ainda que o partido roubou dinheiro público utilizando, para isso, estatais como a Petrobras.

Em sua resposta, o Haddad pediu "mais compostura" a Dias, que tem extrapolado os tempos destinados a suas falas no programa, e fez um discurso voltado à economia. O petista disse que pretende retomar o crescimento econômico diminuindo o fardo sobre os mais pobres e incentivando o consumo. Haddad prometeu ainda "enquadrar os bancos, que cobram juros extorsivos".

Provocado novamente por Dias em sua réplica, Haddad disse ainda que o valor de mercado da Petrobras passou US$ 15 bilhões para US$ 80 bilhões durante a gestão petista. "Vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação. Você votou uma lei para alienar aos americanos o que é do brasileiro", retrucou o petista.