No Facebook, Bolsonaro pede votos para candidatos do PSL ao Congresso

Em transmissão ao vivo no Facebook, nessa quinta-feira, 4, o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, pediu que os eleitores optem por candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados indicados por ele. "Precisamos eleger gente afinada conosco para o Congresso", afirmou.

Líder nas pesquisas de intenções de votos, Bolsonaro incitou seus eleitores a acessarem sua página na internet para conhecer os candidatos a deputado federal e a senador de sua preferência. Ele citou nominalmente os candidatos ao Senado do PSL no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao lado do pastor Silas Malafaia e do filho candidato a senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, o candidato à Presidência ainda argumentou que a bancada evangélica no Congresso tem força para auxiliá-lo num possível governo.

Durante a transmissão, que durou cerca de 20 minutos, Malafaia focou seu discurso nos eleitores que informaram aos institutos de pesquisa que votarão em branco. "Quando a pessoa vota em branco, deixa que outro decida por ela. Estamos falando do que é melhor para o Brasil", afirmou. O pastor ainda se dirigiu ao eleitorado da região Nordeste do País. "É possível resgatar o Nordeste. Metade do dinheiro que o PT mandou para fora resgataria o Nordeste", disse. Já Flávio Bolsonaro pediu pela vitória do pai ainda no primeiro turno.

A última transmissão do candidato do PSL à presidência, no primeiro turno, acontecerá amanhã, quando ele deve enfatizar o tema 'família'.