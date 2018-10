No Grande ABC, gasto com presentes reduz 24%

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



05/10/2018 | 07:26



O consumidor do Grande ABC está mais receoso no momento das compras, principalmente se os itens em questão não forem essenciais. Para se ter ideia, o gasto total com presentes de Dia das Crianças passou de R$ 257 para R$ 203 – queda real, ou seja, descontada a inflação, de 24%. Já o dispêndio médio por item foi de R$ 146 para R$ 120 – corte de 22%. Ao todo, devem ser movimentados R$ 71 milhões. Os dados são da Pesquisa de Intenção de Compra divulgada ontem pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo.

Moisés Pais dos Santos, pesquisador do estudo, assinalou que as incertezas políticas e econômicas fazem o consumidor ficar mais cauteloso. “Muito além das questões políticas, temos, na região, características particulares, como a produção industrial em baixa e o aumento da dependência de países do Mercosul, que estão com fraca demanda”, explicou. A indústria, inclusive, é um dos últimos setores a se recuperar após uma crise, lembrou o especialista. “A defasagem econômica que este setor sofre é muito maior.”

Isso, inclusive, refletiu na forma de pagamento dos presentes. Conforme a pesquisa, 43% dos compradores optam pelo cartão de crédito, preferência que cresceu nove pontos percentuais em relação à data no ano passado. “Há o receio de gastar a quantia de uma só vez e, além disso, há a expectativa do dinheiro que irá entrar com o 13º salário”, explicou Santos.

O cartão de débito é opção de 31% dos entrevistados, enquanto que o pagamento em dinheiro é preferência de 24%. Tais alternativas caíram de um a cinco pontos percentuais, respectivamente, se comparado a 2017.

Santos orientou que não vale a pena comprometer a renda para presentear as crianças. “Estamos próximos do Natal e das contas do início do ano, como IPVA e IPTU. É preciso ponderar os gastos”, exemplificou.

As lembranças mais procuradas para os pequenos são vestuário e calçados (12%), carro/moto/avião de controle remoto (11%) e carro/moto de brinquedo (11%) para os meninos. Para as meninas, boneca (29%), vestuário e calçados (13%) e maquiagem (9%) lideram a preferência.

Dos entrevistados, 38% optam por ir às compras nos shoppings da região, 31%, no comércio dos centros da cidade, 14%, pela internet e, 5%, nos comércios de bairro.