Crise argentina afeta produção de veículos

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



05/10/2018 | 07:23



A crise na Argentina fez com que a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) revisasse projeções do setor para este ano. Agora, a expectativa é que a produção cresça 11,1% – e não 11,9%, conforme previsto em julho. Em relação às exportações, era esperada manutenção ante 2017, porém, é esperada queda de 8,6%.

Em contrapartida, os emplacamentos, cuja previsão era de aumento de 11,7%, passaram a 13,7%. Neste caso, a projeção está em sinergia com os dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que indicaram alta de 14% nas vendas de veículos zero-quilômetro até setembro. “O mercado interno brasileiro progride mês após mês, com mais intensidade no segmento de caminhões e máquinas agrícolas, o que gerou essa necessidade de revisarmos para cima nossas projeções de vendas. Por outro lado, a situação macroeconômica da Argentina impactou o mercado interno daquele país e, consequentemente, as exportações brasileiras para lá, por isso diminuímos nossa previsão neste quesito”, justificou Antonio Megale, presidente da Anfavea.

Para Antonio Jorge Martins, coordenador de MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da FGV (Fundação Getulio Vargas), a valorização do dólar frente às moedas sul-americanas também afeta as exportações, uma vez que os principais parceiros do País pertencem ao Mercosul. “Países como Peru ou Colômbia, que também são compradores do Brasil, estão sofrendo com a desvalorização das suas moedas, fazendo com que o produto brasileiro perca competitividade.”

Nas fábricas, embora o efeito da crise varie conforme dependência dos hermanos, Martins não descarta que medidas como demissões ou férias coletivas sejam utilizadas. “Desde o início do ano elas (empresas do setor) estão fazendo ajustes, tanto para cima quanto para baixo, de produção e quadro de funcionários”, explicou. Conforme publicado pelo Diário, a Volkswagen concederá férias coletivas a 1.800 trabalhadores neste mês para adequar a produção devido à redução das exportações à Argentina. Vale lembrar que o país vizinho responde por 47,08% do volume exportado pelo mercado automobilístico da região.

Em relação ao aquecimento do mercado interno, Jefferson José da Conceição, coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade de São Caetano), avaliou que a demanda da população estava reprimida. “As pessoas tinham medo de perder o emprego, mas neste ano começaram a tirar o pé do freio e voltaram a comprar, o que também é estimulado pelo 13º salário.”

No entanto, Martins destacou que não é normal que as entidades refaçam suas projeções em outubro. “A três meses do fim do ano temos cenário muito incerto. No mês que vem, pode ser que revejam as expectativas novamente por causa do mercado interno, onde a população pode parar de assumir riscos, ou por conta das oscilações do dólar.”



No mês, fabricação reduziu 23,5% e, exportação, 29,7%

A Anfavea divulgou ontem os dados do setor automotivo referentes a setembro. Se comparada a agosto, a produção caiu 23,5%, passando de 291.470 para 223.115 unidades. No período, as exportações reduziram 29,7% – de 56.104 para 39.449 veículos. Em ambas situações, os veículos leves, que incluem carros de passeio e comerciais leves (pick ups e furgões), impactaram, com queda de 24% e 30,7%, respectivamente.

Ante igual mês em 2017, a fabricação diminuiu 6,3%, enquanto que a venda a outros países recuou 34,5%.

Já nos primeiros nove meses do ano, o número de veículos que saíram das fábricas cresceu 10,5%. Entretanto, as exportações caíram 8%. “No primeiro semestre, o setor estava em ritmo de retomada. Agora, o mercado interno está reaquecendo, enquanto a crise argentina atinge em cheio as exportações”, afirmou Jefferson José da Conceição, coordenador do Conjuscs.