Sétima geração do BMW Série 3

Nilton Valentim



05/10/2018 | 07:11



A BMW apresentou em Paris, na França, a sétima geração do Série 3, sedã que é produzido há 40 anos. O carro chega ao mercado mundial em 9 de março de 2019.

O veículo tem nova tecnologia de transmissão com maior rendimento, poder de tração e eficiência otimizada. Seis variantes do motor disponíveis, com modelos a gasolina de quatro cilindros, motores diesel de quatro cilindros e ainda uma unidade diesel de seis cilindros.

A marca inova na tecnologia de chassis, amortecedores, estrutura do corpo e suportes de suspensão mais rígidas, calhas mais largas, peso reduzido, centro de gravidade baixo e distribuição de peso até 50: 50.

Na carroceria, linhas claras e superfícies tensas mostram a estética moderna e a esportividade do Série 3. Os modelos Advantage, Sport Line, Luxury Line e M Sport permitem individualização precisa.

O conjunto óptico do Série 3 tem faróis de LED completos e luzes traseiras também em LED elegantemente escurecidas.

O conforto está presente nos bancos dianteiros, com mais espaço de ombro e encosto de cotovelo, visibilidade traseira melhorada, compartimento traseiro mais fácil de entrar e oferecendo maior espaço para as pernas dos passageiros.

O volante esportivo em couro tem botões multifuncionais. No painel se destacam botões para funções leves. O novo seletor de marchas vem envolto em console central – que inclui o controlador iDrive, botão iniciar/parar, botões para o controle de experiência de condução, além do freio de estacionamento agora operado eletricamente.

No quesito segurança, o carro oferece sistemas de assistência ao motorista, com função de aviso de colisão e de pedestres, com frenagem. Além do sistema de aviso de afastamento da pista, que indica se o motorista está invadindo a faixa lateral. (das Agêncais)