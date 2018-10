Principal ETF do Brasil em NY sobe mais de 3%; ADR da Petrobras salta quase 6%

04/10/2018 | 20:46



O maior fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) do Brasil negociado em Wall Street apresenta fortes ganhos nos negócios do after hours em Nova York, na esteira da mais recente pesquisa de intenção de voto divulgada nesta noite de quinta-feira, 4, pelo instituto Datafolha. O levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) na liderança, com 35% das intenções de voto, com 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Fernando Haddad (PT), que apresenta 22%.

Às 20h29 (de Brasília), a carteira subia 3,45% no after hours, para US$ 37,77, depois de ter encerrado o pregão regular em queda de 1,06%. O otimismo dos investidores também se mostrou presente nos recibos de ações (ADRs, na sigla em inglês) de empresas negociadas em Nova York. Os ADRs da Petrobras saltavam 5,77% no horário acima, enquanto os do Itaú Unibanco avançavam 2,97% e os da Vale tinham alta de 1,32%.