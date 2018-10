Datafolha/PE: Câmara cresce de 38% para 42%, e Monteiro vai de 30% para 28%

04/10/2018 | 20:17



A três dias do primeiro turno das eleições, o governador Paulo Câmara (PSB) aparece com 42% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 4.

Em relação ao levantamento anterior, divulgada na sexta-feira, 28, Câmara cresceu quatro pontos porcentuais. O senador Armando Monteiro (PTB) foi de 30% para 28%.

Considerando apenas os votos válidos, Paulo Câmara tem 52% das intenções de voto. O resultado indica que o pessebista pode ganhar a eleição logo no primeiro turno. Para vencer já neste domingo, 7, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Na pesquisa, Dani Portela (PSOL), Julio Lossio (Rede) e Maurício Rands (Pros) têm 3% das intenções de voto. Ana Patrícia Alves (PCO) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 1%.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Paulo Câmara venceria Armando Monteiro com 46% dos votos, contra 36% do adversário. Os dois candidatos têm o mesmo índice de rejeição no eleitorado: 32%.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 1.482 eleitores nos dias 3 e 4 de outubro. Os contratantes foram a TV Globo e o jornal Folha de S.Paulo. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco sob o protocolo PE-05100/2018.