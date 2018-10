Ben Affleck se pronuncia após completar 40 dias na rehab: Estou lutando por mim e minha família

04/10/2018 | 19:11



Após completar mais de um mês de seu tratamento reabilitação em uma clínica, para onde foi levado pela ex-mulher Jennifer Garner, Ben Affleck resolveu fazer um desabafo, pela primeira vez, na tarde dessa quinta-feira, dia 4, e compartilhar com seus fãs no Instagram parte do que tem passado após ser internado pela terceira vez em uma clínica de reabilitação devido ao vício que tem em álcool.

Essa semana completei 40 dias de tratamento em um centro de reabilitação para vício em álcool e manterei o tratamento em casa. O apoio que recebi de minha família, colegas e fãs significa mais para mim do que posso dizer. Me deu forças e apoio para falar sobre minha doença com os outros. Lutar contra qualquer vício é uma batalha difícil que dura uma vida. Por causa disso, nunca de verdade se está dentro ou fora de tratamento. É uma questão de comprometimento em tempo integral. Estou lutando por mim e minha família.

O ator contou sobre a importância de seus fãs no tratamento:

Muitas pessoas usaram as redes sociais para me contar sobre suas jornadas com o vício. A essas pessoas quero dizer obrigado. A força de vocês é inspiradora e está me apoiando de maneiras que vocês nem imaginam. Ajuda saber que não estou sozinho. Como venho me lembrando, se você tem um problema, pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza ou fracasso. Com aceitação e humildade, eu continuo melhorando com a ajuda de tantas pessoas e estou grato a todos aqueles que estão ali por mim. Eu espero que no fim das contas eu possa ser um exemplo para todos que estão sofrendo.