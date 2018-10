Flamengo divulga relacionados para sexta sem Diego, mas com Paquetá e Vitinho

04/10/2018 | 18:47



O meia Diego está fora do confronto do Flamengo diante do Corinthians, nesta sexta-feira, em São Paulo. O jogador não se recuperou de um problema muscular, ficou de fora da lista de relacionados e foi confirmado como desfalque para a partida válida pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego já havia se ausentado do último treino do Flamengo antes da partida, nesta quinta, no Ninho do Urubu, e não viajou com o elenco. Ele sofreu uma lesão na coxa no confronto justamente diante do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, e já havia sido desfalque no empate do fim de semana diante do Bahia.

Diego Alves que também se contundiu contra o Corinthians, era outra baixa já definida, mas o técnico Dorival Júnior ganhou mais um problema para esta sexta. O zagueiro Rhodolfo, com dores na coxa esquerda, ficou no Rio e será desfalque no banco de reservas.

Mas nem tudo foi má notícia no Flamengo. O meia Lucas Paquetá e o atacante Vitinho foram relacionados e devem reforçar o time na sexta. Eles deram um susto na quarta, quando se ausentaram do treino rubro-negro por causa de dores, mas trabalharam normalmente nesta quinta.

Dorival ainda terá que esperar até esta sexta para escalar o Flamengo. Isso porque o lateral Renê e o volante Cuéllar serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por lances do confronto diante do Atlético-PR e podem ser suspensos, o que os tiraria da partida.

Por isso, se não promover nenhuma surpresa, o treinador rubro-negro deverá levar seu time a campo com: Cesar; Pará, Léo Duarte, Rever e Trauco; Cuéllar (Piris da Motta), Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Uribe.