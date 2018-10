Frankfurt goleia Lazio por 4 a 1 na Liga Europa; Sevilla perde para o Krasnodar

04/10/2018 | 18:43



Após começarem a participação na fase de grupos da Liga Europa com vitória, Sevilla e Lazio decepcionaram e foram derrotados na rodada desta quinta-feira. E com esses tropeços, as duas equipes ocupam a segunda colocação nas suas respectivas chaves.

Jogando em casa, o Eintracht Frankfurt obteve um expressivo triunfo por 4 a 1 sobre a Lazio, pelo Grupo H. Danny da Costa, duas vezes, Filip Kostic e Luka Jovic fizeram os gols do time alemão, enquanto Marco Parolo marcou para a equipe italiana.

No Grupo J, o Krasnodar somou a segunda vitória consecutiva na competição ao derrotar o Sevilla por 2 a 1. Charles Kabore, contra, fez o primeiro gol do jogo para o time espanhol. Mauricio Pereyra e Tornike Okriashvili marcaram para os russos. Na Bélgica, o Standard Liège derrotou o Akhisarspor por 2 a 1, com gols de Renaud Emond e Moussa Djenepo. Onur Ayik marcou para a equipe turca. O líder Krasnodar soma seis pontos, contra três de Sevilla e do time belga. O Akhisarspor ainda não pontuou.

No outro jogo da chave, o Olympique de Marselha só empatou com o Apollon Limassol, de Chipre, por 2 a 2. Dimitri Payet e o brasileiro Luiz Gustavo colocaram o time francês em vantagem, mas Sasa Markovic e Emilio Jose Zelaya garantiram um ponto para o time cipriota. Todos os gols saíram na etapa final. O Eintracht Frankfurt lidera o Grupo H, com seis pontos. A Lazio tem três, enquanto Olympique e Apollon Limassol somam apenas um ponto.

Em duelo emocionante, Spartak Moscou e Villarreal empataram por 3 a 3. A equipe espanhola chegou a estar duas vezes na frente do placar, levou a virada, mas ainda teve força para buscar o empate. Zé Luís, duas vezes, e Lorenzo Melgarejo fizeram os gols do Spartak, enquanto Karl Toko Ekambi, Pablo Fornals e Santi Cazorla marcaram para o Villarreal.

No outro duelo da chave, o Rangers derrotou o Rapid Viena, de virada, por 3 a 1. Veton Berisha abriu o placar para o time austríaco, mas Alfredo Morelos, duas vezes, e James Tavernier, de pênalti, garantiram os três pontos para o time escocês. O Rangers lidera o grupo, com quatro pontos, seguido pelo Rapid Viena, que tem três. Villarreal, com dois, e Spartak Moscou, com um, completam a classificação do Grupo G.

A terceira rodada completa da fase de grupos da Liga Europa está prevista para ser disputada no dia 25.