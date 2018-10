Justiça Eleitoral libera candidatura de Aidan

Do dgabc.com.br



04/10/2018 | 18:26



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acolheu recurso e deferiu a candidatura do ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Podemos) a deputado estadual. Com a decisão, Aidan está apto no pleito deste ano.

No mês passado, a pedido da PRE-SP (Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo), o mesmo TRE-SP decidiu impugnar o registro de candidatura do ex-chefe do Executivo, com base na Lei da Ficha Limpa. A acusação foi que Aidan, prefeito da cidade, celebrou “dezenas de convênios com o terceiro setor, com baixa ou nenhuma observância dos princípios atinentes à administração pública”.

Os embargos de declaração da defesa de Aidan foram analisados na tarde desta quinta-feira. O placar foi de três votos a dois pela absolvição, com voto decisivo do desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior.

“Recebi a decisão do TRE com muita alegria. Nós tivemos aprovadas as contas dos quatro anos do meu mandato no TCE (Tribunal de Contas do Estado). Isso por si só nos dava garantia de disputar a eleição”, declarou Aidan. Sobre o placar apertado, ele sintetizou: “Quando você ganha, você ganha. Foi uma vitória de verdade”.