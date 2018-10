Simone, da dupla com Simaria, diz que seu peso dá prejuízo financeiro para a Globo

04/10/2018 | 18:11



Simone Mendes usou o Instagram para tranquilizar os fãs em relação à pausa da dupla Simone e Simaria e comentar sobre seu processo de emagrecimento, de modo bem humorado.

Recentemente, a cantora confirmou presença como jurada na nova edição do The Voice Kids junto à irmã Simaria, que está afastada dos palcos devido ao tratamento de tuberculose ganglionar. Ela aproveitou e disse que seu projeto para emagrecer iria facilitar as coisas dentro da emissora carioca, pois diminuiria os gastos com figurino.

- Parar de dar prejuízo! Chegar magrinha e assim poder diminuir os panos.

O comentário foi feito de forma leve e descontraída, mas Simone tem se mostrado realmente comprometida em melhorar seu estilo de vida por meio de uma alimentação balanceada e de exercícios físicos.