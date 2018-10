Ator de Ray Donovan, Pooch Hall é preso por deixar seu filho de dois anos de idade dirigir

04/10/2018 | 18:11



Ator da série Ray Donovan, Pooch Hall foi preso na noite da última quarta-feira, dia 3, por deixar seu filho de dois anos de idade dirigir. Segundo o TMZ, o ator estava embriagado.

Pooch estava dirigindo pelas ruas da Califórnia, nos Estados Unidos. Por volta das sete e meia da noite, uma testemunha telefonou para a polícia, após flagrar um bebê no colo de um rapaz com as mãos no volante. A testemunha ficou horrorizada com a imprudência. Para piorar sua situação, Hall bateu o carro em um veículo parado. Uma testemunha disse que viu a criança chorando no banco da frente do automóvel.

Quando a polícia chegou, eles sentiram um cheiro muito forte de álcool e então realizaram o teste do bafômetro, que indicava que em seu sangue havia três vezes mais álcool do que a quantia permitida para dirigir.

Felizmente, ninguém saiu ferido e o ator foi preso, mas depois de pagar uma fiança no valor de 100 mil dólares, ou seja, aproximadamente 388 mil reais, Pooch foi liberado.