Chelsea sua, mas bate time húngaro e lidera grupo na Liga Europa

04/10/2018 | 18:03



Embalado pelo ótimo início de temporada, o Chelsea esteve longe de seus melhores dias nesta quinta-feira, mas venceu pela segunda vez na Liga Europa. No Stamford Bridge, o time londrino encarou o pequeno Vidi da Hungria, suou, mas levou a melhor por 1 a 0 e se isolou na liderança do Grupo L.

O resultado levou o Chelsea a seis pontos, com três de vantagem para o PAOK e o BATE Borisov, enquanto o Vidi ainda não pontuou. Na próxima rodada da chave, dia 25 de outubro, o time londrino recebe o BATE, enquanto o Vidi volta a atuar fora de casa, na Grécia, contra o PAOK.

Mais focado no Campeonato Inglês, o Chelsea entrou em campo com uma escalação praticamente reserva. O brasileiro Willian era um dos poucos destaques do elenco em campo. Ao seu lado, Morata também foi titular e acumulou chances, todas desperdiçadas. Na mais clara delas, saiu de frente para o goleiro Tujvel, mas se enrolou e chutou para fora.

No segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Enquanto o Chelsea seguia desperdiçando as chances que criava, o Vidi chegou a se animar e assustar o gol de Kepa. Mas, aos 24 minutos, Morata se redimiu. Após bela jogada, Barkley lançou para a área e Willian desviou de cabeça para o espanhol fuzilar para a rede e definir a vitória.

Na outra partida da chave, o PAOK goleou o BATE Borisov mesmo atuando fora de casa, com show do brasileiro Léo Jabá. O atacante, ex-Corinthians, marcou duas vezes e foi fundamental para definir o triunfo por 4 a 1, que deu aos gregos seus primeiros pontos na competição.

No Grupo I, todas as equipes somam três pontos após duas rodadas. Nesta quinta, o Besiktas visitou o Malmö na Suécia e foi derrotado por 2 a 0. Já o Sarpsborg recebeu o Genk na Noruega, venceu por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave graças ao saldo de gols.

Já na chave K, a ponta é do Astana, que recebeu o Rennes no Casaquistão, venceu por 2 a 0 e chegou a quatro pontos, deixando o adversário com três. Em terceiro, com dois pontos, aparece o Dínamo de Kiev, que visitou o Jablonec e ficou no 2 a 2, resultado que representou o primeiro ponto do time checo.