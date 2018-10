Chris Hemsworth fala sobre a fama e dispara: - Tenho nojo do meu dinheiro

04/10/2018 | 17:11



Chris Hemsworth é a nova capa da GQ Australia! O intérprete de Thor falou um pouco sobre família, sucesso, o movimento Me Too e projetos futuros. O astro começou explicando como ele e sua esposa, Elsa Pataky, se sentem em relação ao seu sucesso financeiro:

- Tenho nojo. Lembro de economizar para comprar uma prancha de surf quando era mais novo. Custava 600 dólares e economizei por um ano com a ajuda do meu pai. Eu não queria nem surfar nela, com medo de quebrá-la. Me ensinou tantas lições sobre valorização e trabalhar duro por algo.

O astro da Marvel diz ainda que, quando pensa nos filhos, India, Sasha e Tristan, gostaria muito que eles tivessem essa sensação de alegria por alcançar algo:

- Elsa e eu falamos muito sobre como tentamos sempre incutir esse mesmo apreço e respeito pelas coisas. Eu não quero que eles se sintam privilegiados de alguma forma. O fato de que temos dinheiro, que os pais deles são famosos, que de alguma forma eles são especiais me assusta, porque cresci sem dinheiro.

Chris também falou um pouco sobre como seus filhos influenciaram seus papeis no cinema:

- Minha carreira sofreu por causa dos meus filhos. Tem definitivamente alguns papeis que eu poderia ter me esforçado mais, mas eu pensei: prefiro passar esse tempo com as crianças.

Sobre o Me Too, movimento contra o assédio sexual em Hollywood, Chris se mostra engajado, dizendo que mudanças devem ser feitas por meio da empatia e conhecimento. Ele também fala sobre sua criação e como seus pais sempre o ensinaram sobre respeito:

- Lembro do meu pai quando era criança. Se eu falasse: Pare de agir como uma garota! ele dizia: Qual o problema com garotas? Sua mãe é uma garota! Ele estava certo. Sempre me senti admirado por isso. Foi um pressão que senti que deveria viver também. Eu queria ser alguém que se levantasse contra injustiças.

Por fim, o astro da Marvel ainda falou sobre seu novo filme, Bad Times at the El Royale.

- Depois que Thor foi um sucesso, eu senti que já tinha ganho o direito de ser confiante. Então cheguei ao set e pensei: Não, você é inútil, um ator terrível.

O ator ainda disse que o filme é insano e imprevisível. No Brasil, a previsão de lançamento é para 17 de Janeiro de 2019.