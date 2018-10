Patrícia Poeta explica decisão em adotar estilo de vida mais saudável: - Dei uma relaxada, uma engordada

04/10/2018 | 17:10



Patrícia Poeta é o grande destaque da edição de outubro da Women's Health! A jornalista e apresentadora falou, principalmente, sobre as mudanças que aconteceram em seu corpo, após ela adotar novos hábitos alimentares:

- Sempre tive uma relação boa com meu corpo. Acho que nosso corpo é a nossa casa, precisamos cuidar bem dele. Depois que saí do Jornal Nacional, dei uma relaxada, uma engordada. Um dia fui experimentar uma saia coringa e vi que não entrava mais. Resolvi que tinha que tomar uma decisão. Fui ao médico e vi que todos os meus exames estavam alterados, inclusive com colesterol alto. Então corri atrás do prejuízo e fiz uma reeducação alimentar, contou.

Ela ainda comentou sobre quais exercícios costuma fazer, para manter a boa forma:

- Adoro caminhar e correr no calçadão da praia. Enquanto caminho, observo a paisagem, penso na vida, aprecio o mar. Também faço musculação alternada com exercício aeróbico na mesma aula. Além disso, frequento duas aulas de ballet fitness por semana e, quando tenho tempo, aula de samba. Também pratico aulas de yoga em casa.

Por fim, ainda explica que, de vez em quando, precisa fazer um esforcinho maior para ir à academia:

-Mesmo que esteja sem vontade de ir para a academia, eu me forço, pois no fim sei que vai ser bom. Se vou gravar e sei que não terei tempo de malhar, levo a mochila com as roupas de ginástica para fazer no fim do dia. Atividade física é como escovar os dentes: não tem como deixar de fazer.