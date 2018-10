Jennifer Garner não vê a hora de oficializar seu divórcio com Ben Affleck

04/10/2018 | 17:10



Recentemente, Ben Affleck completou 30 dias de rehab e, assim, pode sair um pouco da clínica. Logo após deixar a clínica, o ator foi à igreja com Jennifer Garner e os filhos. E na última quarta-feira, dia 3, segundo o Daily Mail, os dois foram vistos levando as crianças a um evento na escola. De acordo com o veículo, momentos antes Ben foi flagrado saindo de uma mansão com a modelo da Playboy Shauna Sexton, sua namorada.

Garner está sendo uma das maiores incentivadoras para Ben largar seu vício em álcool, mas isso não significa que ela queira reatar com o ex. Muito pelo contrário! Uma fonte revelou para o TMZ que a atriz quer que seu divórcio chegue ao fim de uma vez por todas.

A beldade está pedindo ao juiz que o caso seja retirado do sistema judicial e colocado nas mãos de um juiz particular. Os tribunais geralmente se movem em um ritmo lento e Jen está sem paciência. Neste caso, um juiz pode acelerar o processo e lidar com os detalhes finais rapidamente.

A fonte ainda disse que Garner quer que o divórcio saia até o final de 2018. O casal se separou em 2015, mas só deu entrada no processo em abril de 2017.