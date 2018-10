Rock pesado invade a região

Rafael Santos



04/10/2018 | 17:26



Shows com as bandas Autovoid Redemption que está divulgando seu primeiro EP, intitulado Special Place em todo Brasil e a banda Thrashing tocando pela primeira vez em seu repertório o single March of Innocents. As apresentações acontecem sexta-feira (5) na casa de shows 74club, Rua Itobi, 325, Santo André. Evento começa a partir das 19h. A entrada custa R$ 10 no local.