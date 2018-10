30 anos de 'Vou de Táxi': Angélica mostra filho tocando música no piano

04/10/2018 | 16:41



A cantora Angélica publicou um vídeo de seu filho, Benício, tocando a música Vou de Táxi, cantada por ela, no piano, em homenagem aos 30 anos do lançamento da canção.

"Comemorando hoje 30 anos do nosso Vou de Táxi. Esse Táxi me levou para os mais lindos momentos da minha vida e hoje tenho a oportunidade de estar ao lado da minha família contando e cantando as belas histórias que pude viver graças a ele", escreveu no Instagram.

Confira abaixo: