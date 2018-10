Tite confirma convocação de Filipe Luis para vaga de Marcelo na seleção

04/10/2018 | 16:18



O lateral-esquerdo Filipe Luis, do Atlético de Madrid, foi convocado nesta sexta-feira para a seleção brasileira para ocupar o lugar do lesionado Marcelo, cortado na quinta dos amistosos contra Argentina e Arábia Saudita, nos dias 12 e 16 de outubro, respectivamentem em solo saudita.

O jogador do Real Madrid contraiu lesão na panturrilha direita em derrota do seu clube por 3 a 0 diante do Sevilla, no dia 26 de setembro, quarta da semana passada. Com isso, o técnico Tite conta com Alex Sandro (Juventus) e Filipe Luis para o flanco esquerdo da defesa.

Filipe Luis volta à seleção após os recentes amistosos realizados nos Estados Unidos, no começo de setembro. Ele foi titular na vitória de 2 a 0 sobre a equipe da casa e ficou no banco na goleada de 5 a 0 sobre El Salvador.

O lateral disputou a Copa do Mundo da Rússia, na qual foi reserva de Marcelo durante a maior parte do torneio. O atleta do Atlético de Madrid foi titular na vitória de 2 a 0 contra o México, nas oitavas de final, em que Marcelo não jogou por conta de um problema na lombar.

O defensor do Atlético tem 36 partidas pela seleção, para o qual foi convocado pela primeira vez em 2009. Filipe marcou dois gols e participou da conquista da Copa das Confederações de 2013. Também disputou duas edições da Copa América (2015 e 2016).

Na atual temporada, no time espanhol, enfrenta a forte concorrência de Lucas Hernández, campeão do mundo pela França. Até o momento, o brasileiro foi reserva em três jogos, indo a campo somente na última quarta-feira, quando entrou no intervalo da vitória sobre o Brugge, da Bélgica, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.