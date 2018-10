Obituário - 4 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/10/2018 | 14:45



Santo André



Milany Nassif, 85. Natural de Jau (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Odete Villela Leme, 81. Natural de Aguaí (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Francisco Xavier da Silva, 79. Natural de Guaiçara (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Batista de Carvalho, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Creuza Borsato, 75. Natural de Cotia (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Aparecida de Souza, 73. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Natália, em São Paulo (SP). Dia 2. Crematório Vila Alpina.



Carmina dos Santos Barbeiro, 70. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Regina Ferreira Garces, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Maria Aparecida Lamas de Freitas, 59. Natural de Tocantins (AL). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Memorial Phoenix.



Maurício Reis Rodrigues, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Empreiteiro de obras. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulino Tomaz, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Ajudante de pintor. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosemeire Aparecida da Silva, 52. Natural de Ipaussu (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wagner Aquino da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Preparador de máquinas. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jefferson Diniz, 44. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Motorista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Eliel Bizerra da Silva, 76. Natural de Mar Vermelho (AL). Residia na Vila Formosa, em São Paulo (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério do Baeta.



Sebastião Rodrigues da Silva, 74. Natural de Água Boa (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Motorista. Dia 2, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



São Caetano



Yolanda Oliveira Ignácio, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Anastácia Miranda de Carvalho, 91. Natural de Petrolina (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Martinho Laurindo dos Santos, 85. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Adélia Almeida Lopes Oliveira, 85. Natural de Brejinhos (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.



Osvaldo Gonçalves Neto, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Nolanda de Carvalho Rodrigues, 81. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



José Carlos Felix, 80. Natural de Itatiba (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Hélio Rodrigues Caldeira, 74. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Benedito Biazan, 73. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Ivo Santana Santos, 72. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Adriano de França Lourenço, 69. Natural de Pinheiros Altos (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Maria Cavalcante de Jesus, 69. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Manoel José Aquino, 68. Natural de Jaboatão (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Valdir Marques, 63. Natural de Uru (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



Miriam Cruz Duarte de Oliveira, 61. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



Arnaldo Gonçalves, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernado.



Bernadete Morais Freitas, 57. Natural de São João do Sabugi (RN). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Vicente de Paula Matos, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Maria Francisca de Assis, 51, Natural de Grão Mogol (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



Décio Eduardo Albino, 47. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal.



Ana Maria de Jesus Costa, 47. Natural de Condeúba (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Rio Grande da Serra



Aparecido dos Anjos Alves de Lima, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 2, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.