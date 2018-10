Captação de fundos no 3º trimestre se recupera e atinge R$ 24,9 bi

04/10/2018 | 14:24



A captação líquida dos fundos de investimento no terceiro trimestre do ano se recuperou e atingiu R$ 24,9 bilhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 4, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No trimestre imediatamente anterior houve um resgate líquido de R$ 12,4 bilhões.

Considerando o acumulado até setembro, contudo, a captação recuou 68% para R$ 71,1 bilhões. Os fundos de ações e multimercados representam 83% dos ingressos em 2018.

O número de gestores tem alta de 4,6% em 12 meses, passando para 587. Já o patrimônio líquido da indústria de fundos, no fim de setembro, cresceu 10,8% em um ano, para R$ 4,5 trilhões.