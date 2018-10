'Não penso que Valtteri deve trabalhar para mim', diz Hamilton

04/10/2018 | 13:10



Menos de uma semana após obter polêmica vitória no GP da Rússia de Fórmula 1, Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira que não espera contar com nova ajuda do companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, no GP do Japão, em Suzuka. E garantiu que a troca de posições em Sochi não afetou o clima dentro da equipe.

"Eu não cheguei aqui pensando que Valtteri deve trabalhar para mim", declarou o piloto inglês, principal candidato ao título do Mundial deste ano. "Como eu entendo esta situação: ele deve fazer o melhor trabalho possível para ele mesmo no fim de semana e eu devo buscar a vitória."

Hamilton assegurou que o contestado triunfo do domingo passado não abalou o clima na equipe e nem na fábrica da Mercedes. "Eu voltei para a Inglaterra no início da semana e vi todo mundo na segunda-feira. O espírito do time é o melhor que já vi", assegurou o tetracampeão.

Cada vez mais perto do penta, o inglês contou com uma ajuda da direção da equipe para vencer em solo russo no domingo passado. Segundo colocado durante a maior parte da prova, ele viu a chefia do time ordenar ao finlandês Valtteri Bottas que permitisse a ultrapassagem de Hamilton no decorrer da prova.

Bottas ainda questionou se a posição seria devolvida na parte final da corrida, mas a resposta foi negativa. Na cerimônia de premiação, Hamilton pediu ao finlandês que dividisse o lugar mais alto do pódio com ele. E chegou a oferecer o troféu de campeão a Bottas, que rejeitou a oferta.

Questionado sobre o ritmo da Mercedes em Suzuka, Hamilton se mostrou ansioso para tentar ao menos igualar o desempenho exibido nesta mesma etapa em 2017. Na ocasião, ele bateu o recorde da pista para um carro de Fórmula 1 no treino classificatório, ao registrar o tempo de 1min27s319.

"Mal posso esperar para pilotar novamente nesta pista porque será a volta mais rápida que conseguiremos completar em Suzuka. O primeiro setor do traçado será insano", afirmou o inglês, já projetando novo recorde, uma vez que os carros deste ano estão ligeiramente mais velozes do que na temporada passada.

Hamilton e os demais pilotos do grid vão à pista de Suzuka nesta quinta-feira, às 22 horas (pelo horário de Brasília) para o primeiro treino livre. A segunda sessão terá início às 2 horas de sexta-feira. No sábado, o treino classificatório está marcado para as 3 horas. E a corrida, na madrugada deste domingo, vai começar às 2h10.