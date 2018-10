CBL anuncia finalistas do 60ª Prêmio Jabuti

04/10/2018 | 13:06



A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta quinta-feira, dia 4, os finalistas da 60ª edição do Prêmio Jabuti. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de entrega do prêmio, no dia 8 de novembro, às 19h, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Entre os finalistas estão Maria Valéria Rezende, Marcelo D'Salete e Nuno Ramos.

A premiação tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), laureia apenas o primeiro colocado de cada uma delas e escolhe um vencedor como Livro do Ano, que vai receber R$ 100 mil. O vencedor de cada categoria recebe agora R$ 5 mil (eram R$ 3,5 mil em 2017).

Duas novas categorias foram criadas: Formação de Novos Leitores e Impressão.

Em junho, Luiz Armando Bagolin renunciou ao cargo de curador, que ele ocupava pelo segundo ano. Em seguida, a CBL anunciou que para este não iria considerar as sugestões que vieram após a mudança do regulamento - a maior desde 2013.