Venda de veículos cai 14,3% em setembro ante agosto, diz Anfavea

04/10/2018 | 12:52



O total de vendas de veículos automotores, segundo o número de emplacamentos, caiu 14,3% em setembro em relação a agosto, segundo a Anfavea, entidade que congrega as montadoras no País.

No comparação com o mesmo mês do ano passado, em setembro as vendas totais de veículos cresceram 4,5%.

Ainda de acordo com a Anfavea, os emplacamentos acumularam alta de 12,1% de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano passado.

Máquinas agrícolas

As vendas totais de máquinas agrícolas caíram 2,3% em setembro comparativamente a agosto, segundo a Anfavea. A queda no mês resulta, entre outras coisas, do menor número de dias úteis em setembro comparativamente a agosto.

No confronto de setembro com igual mês no ano passado, as vendas de máquinas agrícolas cresceram 17,5% com 4,919 unidades ante 4,186 unidades em setembro do ano passado.

No acumulado do ano até setembro, de acordo com a Anfavea, foram vendidas 34,564 mil unidades, o que mostra um crescimento de 7,7% sobre igual período do ano passado.

Redução de juros e boas perspectivas em relação às safras agrícolas estão na raiz das taxas de crescimento das vendas de máquinas agrícolas nas leituras anual e interanual.