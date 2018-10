Produção de veículos cai 23,5% em setembro ante agosto, diz Anfavea

04/10/2018 | 12:25



A produção total de veículos automotores em setembro, considerando carros de passeio e comerciais leves, caiu 23,5% em setembro comparativamente a agosto, segundo carta mensal do setor divulgada nesta quinta-feira, 4, pela Anfavea, entidade que congrega as montadoras do País. A queda, de acordo com os executivos da entidade, está associada ao menor número de dias úteis no mês passado em relação a agosto.

Tanto o efeito calendário influenciou o resultado mensal que na comparação entre setembro deste ano com idêntico mês em 2017 a produção total de veículos cresceu 4,3%.

No acumulado ano, de janeiro a setembro, a produção das montadoras cresceu 10,5% ante igual período em 2017.

Exportações

As exportações de veículos brasileiros em setembro recuaram 23,6% em relação a agosto. Também neste caso há o efeito calendário, mas o maior impacto veio da crise econômica na Argentina. De acordo com o presidente da Anfavea, Antônio Megale, normalmente a Argentina responde por 70% a 80% das exportações de veículos brasileiros e no mês passado o país vizinho respondeu por apenas 50% das exportações brasileiras.

Na comparação entre setembro e o mesmo mês no ano passado, as exportações caíram 28,3%. No acumulado do ano até setembro os embarques cresceram 2% sobre igual período do ano passado.