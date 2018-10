Chuvas causam estragos no interior de São Paulo

04/10/2018 | 12:12



As chuvas registradas entre a tarde d quarta-feira, 3, e a madrugada desta quinta-feira, 4, causaram estragos em cidades do interior paulista. Em Piracicaba, árvores caíram, ruas foram tomadas pela água e 1,4 mil imóveis ficaram no escuro, segundo a companhia energética CPFL.

Na cidade, também foram registradas cenas de carros ilhados no meio da inundação ou sendo arrastados pelas águas. Às 22h, muitas casas continuavam no escuro em bairros como o Residencial Balbo e o Jardim Javary 1.

Já em Rio Claro, condomínios foram destelhados pelo vento que chegou a quebrar vidraças dos prédios ao arremessar pedaços de telhas. O problema foi sentido em imóveis localizados na região do Jardim das Nações.

Outros municípios do Estado, como Ribeirão Preto, Jaboticabal, Monte Azul Paulista, Martinópolis, Caiabu, Indiana, Presidente Prudente e Taubaté também foram vítimas de temporais.

Em Martinópolis, casas, lojas e o prédio da Câmara Municipal foram destelhados pela chuva forte acompanhada de granizo. O imóvel do Legislativo precisou ser interditado e na cidade também foi registrada falta de energia elétrica.

A prefeitura informou que o atendimento ao público no local foi prejudicado pela chuva. "Assim que as manutenções necessárias forem realizadas, o atendimento será normalizado", esclareceu em nota.

Em Presidente Prudente, o temporal ocasionou destelhamentos em um conjunto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e causou quedas de árvores em alguns pontos da cidade. Houve corte no fornecimento de energia para mais de 25 mil pessoas.

Em Ribeirão Preto, a chuva forte persistiu até a madrugada desta quinta-feira alagando avenidas e derrubando galhos sobre carros. Já em Monte Azul Paulista desabou a cobertura de um posto de combustível e houve quedas de árvores, mesmo problema registrado em Jaboticabal.

Na região de Taubaté, os alagamentos deram muita dor de cabeça para quem tentou transitar na noite desta quarta-feira. Motoristas chegaram a ficar ilhados em alguns pontos da cidade, mas não houve vítimas.