Ex-mulher de Luciano Camargo expõe fotos antigas do cantor e dispara: - Você nunca foi exemplo

04/10/2018 | 12:10



Está rolando mais uma polêmica na família Camargo. Dessa vez, o filho de Luciano, Wesley Camargo, foi preso após ser acusado de agredir a esposa. Com a prisão, o sertanejo pagou a fiança do filho e, depois, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto, lembrando de outra suposta agressão do filho a uma tia e uma prima, que aconteceu em 2014.

Paguei em 2014 contra a minha vontade, para mim ele cometeu crime sim... Mas infelizmente no Brasil esse tipo de crime não dá em nada... Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade... Isso é pena para quem bateu na tia?

Com essa história, Cleo Loyola, ex de Luciano e mãe de Wesley, segundo informações do Extra, resolveu expor fotos antigas do cantor, em que ele aparece aos beijos. Na legenda, ela explica o ato como uma vingança, pelo fato de Luciano ter falado mal do próprio filho:

Você nunca foi exemplo na sua adolescência e fica falando mal do meu filho, cria vergonha na cara. Melhor, estou guardando pra arrancar sua máscara. Mexa comigo, mas nunca mexa com meu filho, Wesley Loyola Camargo.

Ela ainda continua:

A verdadeira história de Dois Filhos de Francisco sempre com suas mentiras, né, colocou no filme que eu traía você, quando na verdade sempre me traiu com travestis e gays. Pronto, depois de 29 anos vou contar a verdade, seu demônio.

Em um vídeo, Cleo ainda declara:

- Não estou procurando ser famosa. Nunca precisei do nome dele. Poderia ter processado o Luciano porque fui caluniada no filme, mas não fiz isso.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria do cantor informou que Luciano não vai comentar o caso.

Já Wesley Camargo, o filho de Luciano, não retornou o contato.