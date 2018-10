Falando sobre Nadja, Ana Paula Renault dispara em A Fazenda: - Se ela voltar (da roça), eu quero ir com ela

04/10/2018 | 12:10



O clima em A Fazenda continua tenso! Após a formação da roça, com Nadja e Sandro correndo o risco de serem eliminados nessa quinta-feira, dia 4, os ânimos continuam à flor da pele. Ana Paula Renault, que novamente brigou com Nadja, desabafou com Cátia Paganote que não aguenta mais a forma como a colega tem jogado no reality show da Record:

- Se o povo quer esse tipo de jogo dela, eu tô fora. Menti? Eu não faço isso nem na minha vida. Se eles querem um tipo de jogo assim, articulado, sujo, eu tô fora.

E ela ainda declara:

- Se ela voltar (da roça), eu quero ir com ela, porque eu só fico mais uma semana.

Enquanto isso, Nadja, que estava conversando com Fernanda, revela como se sentiu esses dias:

- O dia da votação e ontem foram dias, assim, terríveis pra mim, porque além de eu ser votada pela grande maioria, (...) eu ainda fui xingada. O pessoal me xingou, me chamou de nojenta, vomitou ódio.

Ela ainda continua:

- Eu sou geniosa também, (mas) injustiça comigo não dá. Quando a pessoa é injusta, sabe? Fica pagando de boazinha, que gosta de todo mundo, mas eu sei que não. Me dá um nervoso. Mas é isso aí que eu tenho que melhorar em mim. Deixar.

Fernanda, então, ainda concordou com a amiga:

- Não absorver. Leva isso como um aprendizado, completou.