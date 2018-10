Ex-'Sítio', Leandro Léo emplaca música em trilha sonora de novela

04/10/2018 | 12:02



Quem assiste a "Espelho da Vida", nova novela das 6 da Globo, dificilmente imagina que a voz por trás de "João de Barro", música que faz parte de sua trilha sonora, é do mesmo jovem que deu vida ao personagem Pesadelo, do "Sítio do Picapau Amarelo", Leandro Léo.

Quem viveu o início dos anos 2000 provavelmente se lembra das diversas aparições do ator e cantor na TV, como o ajudante da vilã Cuca, em uma de suas performances em "Gente Inocente" ou no filme do "Castelo Rá-Tim-Bum".

A reportagem entrou em contato com Leandro Aparecido da Silva, nome de batismo de Leandro Léo, que continua investindo na paixão que vem desde a infância, a música. O artista falou sobre os rumos de sua carreira no decorrer do tempo.

Início na música

Léo começou cedo: aos cinco anos de idade, cantava na escola, em festas juninas e quermesses. Não demorou para que fosse levado ao palco de programas de calouros infantis, como os de Raul Gil e Silvio Santos. A partir dos sete anos, começou a estudar música.

"Fui integrante do grupo infantil Tindolelê, onde realizei minha primeira gravação de um disco de vinil. Depois disso, muitos trabalhos continuaram a acontecer, sempre foi minha vontade ser artista", relembra.

O grupo fez relativo sucesso no fim da década de 1990, aparecendo em alguns programas infantis, como os apresentados por Mara Maravilha e Jackeline Petkovic.

Dramaturgia

Nascido na região da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, Léo conta que deu seus primeiros passos como ator ao se mudar para o Rio de Janeiro.

"Fiquei em cartaz com o espetáculo 'Cavalinho Azul', que me deu oportunidade de estudar e me aprimorar nesse meio do tablado. Foi através das agências de publicidade da época que realizei testes e consegui o papel de João, para o filme 'Castelo Rá-Tim-Bum'", contou.

Um dos amiguinhos de Nino no filme que trazia uma dinâmica bastante diferente do seriado que se eternizou na TV Cultura, o garoto também cantou em algumas músicas da trilha sonora do filme.

Outro teste o levou ao "Gente Inocente", onde ficou durante três anos. "Logo depois fui indicado por Cininha de Paula para o personagem Pesadelo no 'Sítio do Picapau Amarelo'".

Foi no programa apresentado por Márcio Garcia que Léo explorou seu lado musical. Lá chegou a dividir o palco com grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso e a dupla Sandy e Júnior.

Léo também interpretou Pesadelo, uma espécie de ajudante da vilã Cuca na versão mais recente do "Sítio do Picapau Amarelo", da Globo, entre os anos de 2003 e 2005. Em um CD com músicas sobre o programa, cantou a de seu próprio personagem.

Ainda em 2005, fez uma ponta em "Levando a Vida", especial de fim de ano da emissora no qual interpretou Fuinha, personagem que emprestava dinheiro ao protagonista Formiga (Lázaro Ramos).

Record

No ano seguinte, em 2006, Leandro Léo mudou de ares e teve seu primeiro personagem em uma novela em "Vidas Opostas", da Record TV. Na emissora, também atuou em "Poder Paralelo", "Sansão e Dalila", "Rei Davi", "Balacobaco" e "Vitória".

Em "Rei Davi", deu vida ao personagem que dava nome à série, exibida em 2012, nas cenas que o retratavam em sua juventude, e chegou a cantar uma das músicas de sua trilha. Leandro Léo garante que a maior parte do público que o reconhece nas ruas o faz por conta desta produção.

"Todos os trabalhos que realizei em minha trajetória têm o mesmo tamanho de importância, independente de popularidade. Desde muito cedo sempre tive noção da importância do trabalho que eu realizava e a projeção que isso poderia alcançar", diz, valorizando o período em que esteve nos dois canais.

"As portas para ambas as emissoras sempre estiveram abertas, isso se confirma com meu último trabalho realizado na Rede Globo com o personagem 10% na minissérie Justiça. ... Foi muito interessante retornar à casa depois de tantos anos", contou, relembrando seu último trabalho na TV, ocorrido em 2016.

Filho de uma costureira e um motorista de ônibus, Léo também destaca a importância da família em sua carreira: "Minha mãe construiu comigo uma linda jornada, me incentivando e organizando toda a parte burocrática dos trabalhos que eu me envolvia".

Maria Gadú

Música mais conhecida de seu repertório, "João de Barro" fez parte da trilha sonora da atual novela das 6, "Espelho da Vida", que estreou em 25 de setembro. Ela também foi usada no encerramento de uma edição do "Conversa com Bial" em julho deste ano.

Leandro Léo conta que a composição da canção foi feita em conjunto com outro artista conhecido do público: "'João de Barro' é fruto do meu encontro com o ator Rafael Portugal (Porta dos Fundos). Compusemos a música juntos, falando de um amor não correspondido".

A canção foi uma das cantadas por Leandro na gravação do DVD "Multishow Ao Vivo" de Maria Gadú, com quem tem uma relação de proximidade. O mesmo ocorre nas canções "Linda Rosa", "A Culpa", "Laranja" e "Quando Fui Chuva".

Além da parceria nos palcos, a cantora chegou a trabalhar ainda na produção do disco de estreia de Léo, "Parto": "Eu e Maria nos conhecemos em um bar no Rio de Janeiro. Deste dia em diante nossa parceria e afinidade nos trouxe diversos momentos memoráveis, que renderam bons frutos, como a gravação do meu primeiro álbum".

Inspirado em artistas como Cássia Eller, Cazuza e Renato Russo, o cantor aposta na força da internet para ajudar na divulgação de seu trabalho, disponível em plataformas como o Spotify e o YouTube.

"Atualmente sigo a carreira na música e estou em processo de gravação do meu segundo álbum autoral intitulado "Tudo A Seu Tempo". Já caminho há aproximadamente um ano em turnê com este show, circulando em Sescs, viradas culturais e festivais pelo País", destacou Leandro sobre seus projetos futuros.