Bruno Soares cai nas quartas de final do Torneio de Tóquio

04/10/2018 | 11:59



O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray não conseguiram passar da segunda partida no Torneio de Tóquio, no Japão. Nesta quinta-feira, a dupla foi eliminada na fase de quartas de final pelo japonês Yasutaka Uchiyama e pelo britânico Joe Salisbury pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 10/3. Os rivais são convidados da organização.

Brasileiro e escocês foram derrotados mesmo sem sofrer nenhuma quebra de saque no jogo. Foram cinco breaks points, devidamente salvos pelos dois tenistas. Ao mesmo tempo, faturaram uma quebra sobre os adversários, que acabaram jogando melhor nos pontos decisivos e fecharam o jogo após 1h37min.

Com a queda, Soares e Murray encerram sua campanha na quadra dura do torneio japonês, de nível ATP 500, com apenas uma vitória, sobre o indiano Divij Sharan e sobre o neozelandês Artem Sitak, na estreia. Foi o primeiro torneio da dupla desde a queda nas quartas do US Open. Em Tóquio, eles formavam a dupla cabeça de chave número dois.

Na semifinal, Yasutaka Uchiyama e Joe Salisbury vão enfrentar o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus.

SIMPLES - Na outra chave de Tóquio, houve a definição dos confrontos das quartas de final, com ampla vantagem dos cabeças de chave nesta quinta. Maior favorito ao título a entrar em quadra nesta quinta, o sul-africano Kevin Anderson derrotou o norte-americano Frances Tiafoe por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.

O segundo cabeça de chave dominou o rival ao disparar 18 aces e acertar 80% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Após fechar o duelo em 2h08min, Anderson vai enfrentar o francês Richard Gasquet, oitavo cabeça de chave, que avançou ao desbancar o australiano Nick Kyrgios por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/1).

Outro duelo das quartas de final terá o alemão Jan-Lennard Struff e o grego Stefanos Tsitsipas. Quinto pré-classificado, o tenista da Grécia despachou o australiano Alex de Minaur por 6/3, 5/7 e 6/1. Struff, por sua vez, bateu o francês Jeremy Chardy por 7/6 (7/3), 6/7 (2/7) e 6/4.