Após 23 anos, Malhação - Vidas Brasileiras exibe primeiro beijo entre dois homens

04/10/2018 | 11:11



A novela teen Malhação estreou em 1995, e ao longo de 23 anos de história, já abordou vários assuntos delicados nas histórias dos jovens personagens. Porém, foi apenas na atual temporada, Vidas Brasileiras, que foi exibido o primeiro beijo entre dois homens no folhetim.

A cena foi ao ar no capítulo da última quarta-feira, dia 3. Michael, personagem de Pedro Vinícius, e Santiago, vivido por Giovanni Dopico, se correspondiam anonimamente e finalmente se encontraram e se beijaram, após Santiago vencer um prêmio no campeonato de futebol do Colégio Sapiência. O garoto chamou o crush no canto para dedicar sua conquista para ele e rolou um beijo entre eles.

Nas redes sociais, o ator Pedro Vinícius comemorou a cena:

Finalmente chegou! Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos envolvidos, obrigada Natalia Grimberg, Patrícia Moretzsohn e toda essa equipe incrível. Essa quinzena não poderia ter terminado de uma maneira mais incrível. Um grandíssimo beijo.

Giovanni também se manifestou em seu Instagram:

Foi ao ar uma das cenas mais esperadas do Santiago! O processo de construção do personagem foi um grande desafio pra mim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho na TV! Polêmicas e opiniões à parte, acredito que a arte supera qualquer desafio que o artista precisa vencer.

O histórico de beijos entre dois homens é recente na história das novelas brasileiras. O primeiro foi no último capítulo de Amor à Vida, trama das nove exibida entre 2013 e 2014, entre os personagens Felix e Niko, interpretados respectivamente por Mateus Solano e Thiago Fragoso. Em Império, os personagens de José Mayer e Klebber Toledo trocaram um selinho e em O Outro Lado do Paraíso, Eriberto Leão e Rafael Zulu, que interpretavam Samuel e Cido, trocaram um beijo na última semana da novela, transmitida em maio de 2018. Na reta final de Orgulho e Paixão, a Globo exibiu um beijo gay pela primeira vez em uma novela das seis, entre os personagens Luccino e Otávio.

Já na história de Malhação, o primeiro beijo entre duas mulheres foi na temporada anterior a atual, Viva a Diferença. As personagens Lica e Samantha, vividas por Manoela Aliperti e Giovanna Grigio, viveram um romance e acabaram juntas no final da trama.