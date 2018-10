Caio Castro faz homenagem tocante para a avó em premiação

04/10/2018 | 11:11



Famosos se reuniram no Anhembi, em São Paulo, na noite da última quarta-feira, dia 3, para a 17ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. Diversas celebridades posaram no tapete vermelho, como Caio Castro, que usou sobretudo de couro, calça xadrez, meias quadriculadas e chapéu.

Porém, apesar do look excêntrico, quem roubou a cena foi Dona Isaura, a avó de Caio. Ao receber a estatueta de Melhor Ator, Caio se emocionou ao dedicar o prêmio para ela:

- Se hoje sou um homem íntegro, um bom profissional, se tenho caráter, foi porque você fez isso acontecer. Você foi capaz de ser minha mãe, meu pai, meus amigos. Você foi muito mais do que você imagina para mim. Por isso vou gritar para o mundo inteiro, até quando não tiver voz mais, que você é f**da!