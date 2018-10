Na reta final do 1º turno, Bolsonaro faz ofensiva no Nordeste

04/10/2018 | 11:00



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, iniciou nesta quinta-feira, 4, uma ofensiva para tentar atrair o eleitor nordestino. A região é a na qual o militar da reserva apresenta o pior desempenho seguindo a última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada na noite de quarta-feira(3). Pelo Twitter, o presidenciável disse que o "Brasil é um gigante hoje" pela força da população do Nordeste.

A região é a única na qual o Bolsonaro aparece atrás do seu principal adversário, o candidato Fernando Haddad (PT). De acordo com o Ibope, Bolsonaro lidera as intenções de voto no quadro nacional com 32% e Haddad aparece com 23%. Na região Nordeste, porém, Haddad tem 36% das intenções de voto e Bolsonaro 21%.

Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro disse, em entrevista à Rádio Jornal de Recife, que não admitirá a volta da CPMF.