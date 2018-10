Viviane Araújo volta com ex-namorado e quer evitar exposição

04/10/2018 | 10:11



Viviane Araújo resolveu dar mais uma chance para o amor. A atriz carioca reatou com o ex-namorado, o engenheiro Klaus Barros, com quem se relacionou brevemente ainda neste ano, entre abril e maio. Porém, segundo o jornal Extra, é bem possível que não tenhamos tantas fotos do casal nas redes sociais, já que ambos querem evitar a exposição do relacionamento.

Pelo que parece, Vivi quer levar o namoro o mais longe das câmeras possível e não está mais interessada em compartilhar sua vida amorosa, como fez da última vez que estiveram juntos. O casal tem se encontrado, boa parte das vezes, na casa dela, localizada no Rio de Janeiro, e quando está acompanhando de amigos, celulares estão estritamente proibidos. Eles não querem fotos, e muito menos vídeos, que comprovem a volta do relacionamento.

Entre os meses que ficaram juntos, tanto Viviane quanto Klaus não se limitaram em publicar fotos juntos, além das diversas declarações públicas de amor. Ele, que é 13 anos mais jovem que atriz, acabou ficando conhecido assim que o relacionamento começou.

Será que agora vai? Vamos torcer!