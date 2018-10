Kate Hudson dá à luz Rani e explica o significado especial por trás do nome escolhido para a pequena

04/10/2018 | 10:11



Kate Hudson já mamãe novamente. Orgulhosa por dar à luz uma menininha, ela compartilhou a notícia em seu Instagram escrevendo na legenda de uma arte com a data do dia 2 de outubro os dizeres Ela está aqui.

Além disso, a atriz, que já tem outros dois filhos, Ryder Russell Robinson, de 14 anos de idade, da união com o músico Chris Robinson, e Bingham Hawn Bellamy, de sete anos, com o vocalista da banda inglesa Muse, Matthew Bellamy, contou qual é o significado especial por trás do nome escolhido para a pequena, sua primeira filha com o namorado Danny Fujikawa: Rani (se pronuncia Ronnie).

Decidimos chamar nossa filha de Rani por causa de seu avô, Ron Fujikawa. Ron era o homem mais especial de quem todos sentimos falta. Dar esse nome à ela depois dele é uma honra, escreveu Hudson em seu anúncio .

E ela ainda continuou:

Todo mundo está bem e feliz. Nossa família agradece por todo o amor e as bênçãos que nos foram enviados e nós mandamos os nossos de volta.