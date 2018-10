Dadá Coelho é a primeira eliminada do Dancing Brasil

04/10/2018 | 09:16



O Dancig Brasil teve início na última semana, mas isso não significa que os competidores não teriam que enfrentar a primeira eliminação já na última quarta-feira, dia 3. Depois das dupas se apresentarem, foi o fim de jogo para Dadá Coelho e Renato. Com 18,69% dos votos, a dupla foi eliminada do reality show musical comandado por Xuxa Meneghel.

Ele se apresentaram ao som do sucesso Alguém Me Avisou, mas a coreografia de samba não agradou os jurados e deixou o casal na zona de risco da competição, junto com Franciele e Lucas, Marcello e Thai e Nizo e Luana.

Logo de cara, Dadá confessou ter dificuldades para memorizar uma sequência de passos, mas encarou o desafio de entrar na competição com bom humor:

- Se eu não me boicotar, já está lindo, disse ela.

Após o resultado, ela agradeceu a participação postando uma foto nas redes sociais com a seguinte legenda:

O nosso humor é tão bom. O horário é que nunca combina. Eu sou funcionária. Ele é dançarino. Obrigada @renatozoiaz. Tu és impecável, mininu. @xuxamenegheloficial, você é uma música que eu consegui dançar. Eu não perdi 500 mil. Eu ganhei UM milhão. O teu perdão é divino, minha rainha. Gracias. Uma chuva de bençãos pra tu, mulher. Equipe @recordtvoficial, que programa f**a. #DancingBrasil4 num é nem trabalho. É encontro. Quero vocês pra vida. Sou só gratidão por todos os sete buracos da minha cabeça. Besos de amor e até um dia, até talvez. Para todos, sem exceção. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii