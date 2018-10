Reino Unido acusa Rússia de empreender guerra cibernética contra o Ocidente

04/10/2018 | 09:11



O governo do Reino Unido engrossou o tom das acusações contra o serviço de inteligência militar da Rússia, dizendo que o órgão dirigiu uma série de invasões digitais de alto escalão, incluindo o vazamento em 2016 de e-mails do Comitê Nacional Democrata, nos Estados Unidos, e de resultados de testes antidoping de atletas americanos e de outros países.

O Escritório Britânico de Relações Exteriores argumentou que a unidade de inteligência militar de Moscou, a GRU, seria culpada de ataques cibernéticos "indiscriminados e inconsequentes" ao longo dos últimos três anos que tiveram como alvo uma série de instituições políticas e de mídia.

O comunicado sucede uma série deterioração das relações de Downing Street, sede do governo britânico, com o Kremlin, após a suspeita de que um ataque com uma substância neurotóxica ao ex-agente da GRU Sergei Skripal e sua filha, Yulia, na cidade inglesa de Salisbury, teria sido orquestrado por autoridades russas. (Dow Jones Newswires)