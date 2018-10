Candidato ao Estado que foi alvo de ataque permanece internado em Sto.André

Do Diário OnLine



04/10/2018 | 08:54



Candidato ao governo do Estado pelo DC, Adriano Costa e Silva, major do Exército, e seu assessor Hamilton Munhoz, também militar, permanecem internados em observação no Hospital Santa Helena, em Santo André, na manhã desta quinta-feira (4). Ambos sofreram ataque a tiros na noite de ontem na Estrada da Cooperativa, na divisa entre Mauá e Ribeirão Pires. O caso é tratado como atentado.

Segundo boletim médico do hospital, os pacientes estão conscientes, em bom estado de saúde e sem perfuração por arma de fogo, conforme apontam exames e monitoramento da equipe de trauma do hospital.

O ataque ocorreu por volta das 21h, quando a dupla voltava de agenda política em Mauá. De acordo com o registro dos policiais, Major Costa e Silva e Munhoz estavam em um Mitsubishi Pajero, conduzido pelo assessor do candidato, quando dois indivíduos, cada um pilotando uma moto, “emparelharam com o veículo do candidato e efetuaram disparos”. Ainda segundo o documento, Costa e Silva e seu assessor “revidaram aos disparos e desviaram o carro para um acostamento”, o que fez com que o veículo capotasse para dentro de córrego. “Os motociclistas se evadiram para local ignorado”, diz o boletim de ocorrência.

Ao Diário, a policial militar Fátima Aparecida Santos de Souza (DC), candidata a vice na chapa do major Costa e Silva, relatou que Hamilton Munhoz teria sido baleado, mas que não teria sofrido ferimentos porque estava de colete à prova de balas. Ela disse que, ainda ontem, o postulante contou que vinha sofrendo ameaças.

Segundo pesquisa Ibope divulgada ontem, Major Costa e Silva figura a quinta colocação, com 3% de intenções de voto. (Com informações de Caroline Garcia, Daniel Tossato e Júnior Carvalho)