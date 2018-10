Coop investe R$ 800 mil em restaurante, cafeteria e rotisseria em parceria com a Nestlé

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/10/2018 | 07:01



Em celebração aos seus 64 anos, a Coop – Cooperativa de Consumo concluiu investimento de R$ 800 mil para inovar na oferta de serviços alimentícios em parceria com a Nestlé e, assim, fazer frente à expansão de atacarejos na região.

Ontem foi inaugurado restaurante self-service na unidade Industrial, em Santo André, no meio do supermercado. Com 80 m² e capacidade para 50 pessoas, o espaço funcionará diariamente para almoço (11h às 15h) e jantar (18h às 21h) com preço de R$ 49,90 o quilo. Em um mês será servido também café da manhã. Todos os alimentos disponibilizados em sistema de bufê têm a digital da Nestlé, seja no uso de produtos fabricados pela companhia ou pelo cardápio assinado pelos chefs Patrick Vinícius (Nestlé) e Débora Caroline Soares de Oliveira (Coop). Trata-se do primeiro supermercado do País a ter restaurante neste estilo em parceria com a multinacional suíça.

O espaço conclui investimento para projeto piloto da parceria, iniciada há dois anos com a rotisseria – pratos para viagem – e continuada no ano passado com a cafeteria –, que tem café expresso feito dos grãos, e não do solúvel, que deu fama à marca.

Ao todo, foram contratadas 16 pessoas para atuar nas três operações, que, juntas, devem responder por 4% do faturamento da Coop, segundo o gerente nacional de operações Ricardo Miranda. No ano passado, a supermercadista teve receita de R$ 2,2 bilhões, que a colocou como 15ª maior empresa do ramo pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

“A ideia é mudar o conceito de atendimento e criar a experiência de poder comer no supermercado e ainda levar para casa o que gostar. Por exemplo, o pudim de leite Moça do bufê está na gôndola também”, afirmou o vice-presidente administrativo-financeiro Pedro Mattos. “Se a gente não inova, não gera estímulos para os cooperados. Precisamos fazer frente à concorrência com os atacarejos. Esperamos que, com as novidades, a loja obtenha, no mínimo, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).”

Foi justamente o instinto de inovação constante – a Coop foi a primeira rede da região a implementar o autocaixa (em que o consumidor paga os itens ao passá-los em uma máquina) e o Coop Retira (espaço reservado para pegar compras feitas pela internet) – que atraiu a Nestlé. “Vamos ampliar a presença da marca nos menus para ceias de Natal, criados pelos chefs, e alterar o tamanho de produtos se necessário, como pudim, para reduzir o valor e mantê-lo acessível em tempos de crise”, contou Danielle Garry, gerente nacional de contas-chaves da Nestlé. “Na terça-feira, em visita da direção da Nestlé na Suíça e de chefs de supermercados à loja da Industrial, um deles, dos Estados Unidos, disse que nunca viu unidade com alimentos tão bem trabalhados com a marca. De fato, é o primeiro local que oferece carnes temperadas com Maggi.”

NOVIDADES - Desde a semana passada, a loja também conta com espaço exclusivo da Swift, que, segundo Miranda, tem mesmos preços e condições que as lojas de rua da marca.

A segunda cafeteria da Nestlé está na unidade Humberto de Alencar, em São Bernardo, e, a terceira, será inaugurada em 20 dias, na loja da Perimetral, em Santo André, que passa por reforma para modernizar o local e concentrar a operação em piso único – a rampa foi retirada.

Quanto à drogaria da Av. Dom Pedro II, também em Santo André – que será a 18ª de rua e a 49ª no total –, o vice-presidente executivo de operações Valdomiro Sanches Bardini revelou que a previsão de abertura é 13 de novembro, e que funcionará das 8h às 22h. Os nove postos de trabalho já foram ocupados.