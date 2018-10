Carro de candidato ao governo do Estado é atacado a tiros, diz assessoria

Júnior Carvalho

DGABC



03/10/2018 | 23:14



Candidato ao governo do Estado pelo DC, Adriano Costa e Silva, major do Exército, sofreu uma tentativa de ataque na noite desta quarta-feira, na Estrada da Cooperativa, em Ribeirão Pires, informou a assessoria do político. Segundo texto publicado pela equipe de Costa e Silva nas redes sociais, motos teriam se aproximado do veículo em que ele estava e seu carro capotou em ribanceira às margens da via, que fica na divisa entre Mauá e Ribeirão Pires.

Também de acordo com o texto publicado na página do candidato, Costa e Silva e Hamilton Munhoz, que conduzia o veículo, se encontram fora de perigo, sob proteção da polícia em um hospital, com leves escoriações



Major teria efetuado disparos, que não atingiu os ocupantes das motos. Ao Diário, a policial militar Fátima Aparecida Santos de Souza, candidata a vice na chapa de Major, relatou que o motorista do candidato, que também é policial teria sido baleado, mas como ele estava com colete a prova de balas, não foi ferido. “A gente estava em campanha o dia todo, em Mauá. Por volta das 18h30, a gente estava no Shopping de Mauá quando fomos pegar (material de campanha) no carro dele. Como eu ainda tinha agenda, ele ficou de levar para a minha casa. Eu nem cheguei em casa direito e comecei a receber mensagens de pessoas me ligando (relatando o ocorrido). Informações no grupo nosso de campanha. (Recebi) Muitas ligações de policias da minha área (onde atua como policial), porque (a notícia) caiu no (telefone do) Copom. (Policiais) Souberam e ficaram preocupados com a minha integridade. Queriam saber como eu estava”, contou Fátima, que no momento em que conversou com a equipe de reportagem do Diário relatou ter ido ao local. “Tem cápsulas no chão. O carro capotou no rio e as rodas estão para cima”, disse, em tom de espanto.

Major Costa e Silva e seu motorista foram levados para o Hospital Santa Helena, em Santo André. A assessoria do hospital apenas confirmou que os dois deram entrada na unidade e que, até o fechamento desta reportagem, permaneciam em atendimento. O hospital não informou detalhes de quais procedimentos a dupla foi submetida. A equipe do candidato trata o episódio como atentado.