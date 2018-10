Caminhos da fé

Flavia Kurotori

04/10/2018 | 07:13



Nossa Senhora do Brasil

Santuário dedicado a Maria é o maior do mundo e recebe, anualmente, cerca de 12 milhões de turistas



‘Me cobre com seu manto/Enxuga o meu pranto/Perdoa se eu não sei rezar/Estenda a sua mão/Me abra o coração/Me ensina a saber amar.’ A música, cantada pela dupla Bruno e Marrone com o padre Marcelo Rossi, representa os desejos de legião católica de aproximadamente 12 milhões de romeiros que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida todos os anos.

O santuário mariano, localizado em Aparecida, no Vale do Paraíba, Interior paulista, é o maior do mundo. O local inclusive já recebeu a visita de líderes da Igreja Católica: papa João Paulo II (1980), papa Bento XVI (2007) e papa Francisco (2013). Para quem não sabe, o feriado nacional dedicado à padroeira do Brasil foi definido como 12 de outubro após o papa João Paulo II consagrar a Basílica Nova.

O exercício da fé a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando três pescadores foram incumbidos de conseguir um peixe para banquete oferecido pela Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá a Dom Pedro de Almeida Portugal, o Conde de Assumar, então governador das províncias de São Paulo e Minas Gerais.

Porém, ao chegar no Rio Paraíba do Sul, os pescadores jogaram a rede inúmeras vezes sem sucesso, uma vez que não era época de peixes. Até que, ao puxarem, viram o corpo de uma santa. Ao jogarem novamente, a cabeça da santa surgiu na rede. Deste momento em diante a pesca foi abundante. Vale dizer que a imagem ‘aparecida’ era a de Nossa Senhora da Conceição.

CELEBRAÇÃO - Seja para agradecer ou pedir bênçãos, é possível acompanhar missas durante todo o dia no santuário, de segunda-feira a domingo. A celebração é encerrada com a consagração da padroeira e uníssono ‘Viva a mãe Aparecida!’.

Os fiéis que desejam abençoar objetos, como lembranças, carteira de trabalho ou fotos, podem aguardar bênção com água benta, que é feita pelos ministros após o término da missa.

Para mais informações sobre os horários das celebrações, basta acessar www.a12.com.

ALÉM DA BASÍLICA - O turista pode aproveitar a visita a Aparecida para conhecer o Complexo Turístico Religioso do Santuário Nacional. Nos pátios do santuário, por exemplo, o Morro do Presépio retrata por meio de esculturas em tamanho real o nascimento de Jesus e a descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelos pescadores.

De bondinho (R$ 26, ida e volta; crianças e idosos pagam meia), o visitante chega ao Morro do Cruzeiro, de onde é possível acessar torre de 30 metros (R$ 30; crianças e idosos pagam meia) para apreciar a vista da cidade.

No Centro do Romeiro, próximo a basílica, há praça de alimentação e 380 lojas, onde é possível adquirir lembranças, tais como camisetas, imagens, terços e medalhas. Também é possível visitar o Aquário de Aparecida (R$ 10; crianças e idosos pagam meia), que conta com diversas espécies marinhas.



Torre messiânica, do Japão para Ribeirão

A Torre de Miroku, em Ribeirão Pires, foi construída por iniciativa do Templo Luz do Oriente, embora tenha sido idealizada pelo japonês Minoru Nakahashi. Em 1955 ele trouxe ao País a religião messiânica, cujo objetivo é a salvação da humanidade, valendo-se do Johrei – canalização da energia espiritual – como meio de o homem atingir felicidade plena.

A construção, que levou 12 anos para ser concluída, é inspirada no templo japonês Horyu, declarado patrimônio mundial pela Unesco em 1993. A estrutura possui 32,5 metros de altura e, o telhado, foi pintado com ouro líquido importado do Japão.

Ainda que tenha origem messiânica, o local é ecumênico e tem, por exemplo, espaço dedicado a Nossa Senhora Aparecida.

Exuberante, a parte interna tem como protagonista a estátua da Deusa Kannon – da compaixão –, além de vitrais produzidos com cristais de murano e réplicas de outras 18 estátuas. Vale destacar que esta área não pode ser fotografada.

A torre fica às margens da Represa Billings, e o acesso é feito por embarcação que sai da Marina do Tahiti Náutica Clube, em Ribeirão. Ingressos (R$ 55, criança paga meia) podem ser adquiridos, exclusivamente, pelo site www.uakatour.com.br.

A visitação é aberta de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h.



Nas mãos de Deus em Cachoeira Paulista

O Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, Interior, tem como premissa acolher todos os filhos de Deus. E os fiéis são, literalmente, acolhidos pela mão divina, uma vez que o formato da construção representa as mãos d’Ele.

Aberto ao público em 2014, o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, foi “impulsionado a realizar o sonho de Deus para a Canção Nova”, em 2002. A ideia era construir local onde cada pessoa pudesse vivenciar experiência com a graça divina. As instalações são, predominantemente, em tons claros, madeira, pedras e detalhes em dourado, que representam a doação dos fiéis à concretização do santuário.

No cenário clean, chama atenção o mosaico, acima do altar, inspirado na parábola do Filho Pródigo, pois expressa a misericórdia de Deus a seus filhos. Já os vitrais, que foram instalados em 2016, enfatizam o caminho de ascensão ao céu.

O Sacrário, no meio do altar, significa a videira, onde os ramos representam os apóstolos de Jesus Cristo, e cada um deles é iluminado pela luz da videira, simbolizando a promessa de Cristo: “Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” (Jo 15, 5).

Nossa Senhora Pietá, virgem das dores, também está presente. Curiosidade é que a estátua, acima de urna onde os fiéis podem depositar seus pedidos de orações, não estava prevista no projeto. A decisão de incluí-la veio após, por coincidência, a cruz do santuário ser instalada no dia 15 de setembro, data de celebração a Nossa Senhora das Dores. Mais informações, no site www.santuario.cancaonova.com.



Schoenstatt, templo alemão em Atibaia

Com o ideal de ser ponto da permanente presença divina, o Santuário de Schoenstatt, em Atibaia, dedicado à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, foi inaugurado em 1972 por dom José Lafayette, bispo diocesano de Bragança Paulista.

O local é inspirado no santuário original de Schoenstatt, na Alemanha, movimento católico que utiliza a obra e os instrumentos de Maria para imprimir Jesus Cristo na cultura e povos atuais.

O movimento foi fundado em 1914 pelo padre Kentenich, que selou pacto com Maria, mãe de Jesus, e ficou conhecido como Aliança de Amor.

Durante o nazismo alemão, o sacerdote enviou grupos a países como Brasil, África do Sul e Uruguai para que o movimento não terminasse com perseguição, dado que o padre pregava ideais antinazistas e ficou, inclusive, preso no campo de concentração de Dachau. Atualmente, cada santuário ao redor do mundo – 200 ao todo e, no Brasil, 23 – possui missão que, no caso atibaiense, é a de resgatar a imagem e a missão de Deus na família.

O local recebe romarias, cavalgadas, encontros e realiza festas durante todo o ano. Neste mês, por exemplo, no dia 21, há festa da Aliança de Amor. As missas são realizadas de segunda-feira a domingo e, mensalmente, no dia 18, a celebração Aliança de Amor. Para mais informações, acesse o site: www.santuariodeatibaia.org.br.



Guaratinguetá, cidade do 1º santo brasileiro

Canonizado em 2007 pelo papa Bento XVI, frei Galvão é o primeiro santo brasileiro. O título lhe foi concedido após a comprovação de sua intercessão na cura de duas fiéis por meio de pílulas – hoje, muito famosas, feitas de papel enrolado pelo próprio frade. Em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Interior, sua terra natal, é possível conhecer mais sobre sua trajetória.

A Casa de frei Galvão, por exemplo, é o local onde o santo nasceu, sendo possível observar quadros, imagens e pertences que contam sua história. Em 2008, a construção foi declarada como uma das Sete Maravilhas de Guaratinguetá. No local, são distribuídas novenas e as pílulas milagrosas.

No Memorial de Frei Galvão, o visitante tem acesso a documentos, fotografias e imagens que contam a história da cidade à época do frade. Há também a sala dos milagres e uma galeria de quadros, pintados por artistas regionais, em homenagem ao santo.

Já a Fonte de Frei Galvão teve suas águas abençoadas pelo frei Paulo Back, do Convento de São Francisco, em São Paulo, onde viveu frei Galvão. Mais detalhes, no site: http://www.casadefreigalvao.com.br/.

SANTUÁRIO - Em 12 de outubro de 1983, foi celebrada a primeira missa no local onde seria construída a primeira igreja em homenagem ao beato. Porém, no início, a construção era dedicada a São José e, apenas em 2010, passou a se chamar Santuário de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

As missas são realizadas de segunda-feira a domingo, além da novena perpétua, feita diariamente, às 14h30. O santuário também recebe solicitação de pílulas. Para mais informações, acesse: www.santuariofreigalvao.com.